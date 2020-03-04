YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey’den işçilere gece Kur’an kursu

Şahinbey’den işçilere gece Kur’an kursu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Sosyal Tesisi’nde gündüz işlerinde çalışan vatandaşlara gece Kur’an-ı Kerim öğrenme fırsatı sunuluyor.Şahinbey Belediyesi’nin sosyal tesislerinden ve gençlik merkezlerinde 7’den 70’e herkes faydalanırken, gündüz işlerinde olan vatandaşlar için akşam Kur’an-ı Kerim öğrenme imkanı sunuluyor.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Sosyal Tesisi’nde gündüz işlerinde çalışan vatandaşlara gece Kur’an-ı Kerim öğrenme fırsatı sunuluyor.
Şahinbey Belediyesi’nin sosyal tesislerinden ve gençlik merkezlerinde 7’den 70’e herkes faydalanırken, gündüz işlerinde olan vatandaşlar için akşam Kur’an-ı Kerim öğrenme imkanı sunuluyor. Muhsin Yazıcıoğlu sosyal tesisinde verilen Kur’an-ı Kerim eğitimine gelen vatandaşlar, kendilerine sunulan imkanın mutluluğunu yaşıyorlar. Her akşam kursta bir araya gelen işçiler ve esnafların, ortak noktaları Kur’an’ı Kerim’i öğrenme aşkları olurken, aralarında dedeleri ve babalarıyla birlikte gelen çocuklar ile gençlerinde bulunduğu kursta; Kur’an’ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler eğitimi de veriliyor.
“Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim”
Esnaf olduğu için gün boyu çalıştığını olduğunu ve gündüz açılan kurslara katılamadığını belirten terzi Harun Gün, “Namaz kılıyorduk ama Kur’an-ı Kerim okumasını bilmiyorduk. Bu Kur’an-ı Kerim kursunu açanlardan Allah razı olsun. Kursa gelirken çocuklarımı da Kur’an-ı Kerim öğrenmeleri için kursa getiriyorum. Çocuklarımın da Kur’an-ı Kerim öğrenmelerini ve bu ilimden faydalanmalarını istiyorum. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için hep bir kurs arıyordum ama kurslar genellikle gündüz olduğu için gidemiyordum. Fakat akşam Kur’an-ı Kerim eğitimi veren böyle bir kursun olduğunu öğrenince çok mutlu olduk. Bu konuda esnafın mağduriyeti vardı. Bu vesileyle bu mağduriyetimizde giderildi. Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen arkadaşlarımız bu kursa geliyorlar. Akşamları hep beraber Kur’an-ı Kerim’i öğreniyor, dersimizi yapıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
“Kur’an öğrendiğim için çok mutluyum”
Babasıyla birlikte Kur’an-ı Kerim öğrenmek için kursa geldiğini belirten Ortaokul 5’inci sınıf öğrencisi Mehmet Gün de, “Bu kursa Kur’an-ı Kerim öğrenmeye geliyorum ve bir gün babama, ‘bende Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye gelebilir miyim?’ diye sordum. Babamda hocaya sordu, hoca izin verdi. Akşamları kursa geliyoruz. Kur’an’a geçtim. Allah’ın (c.c) kitabını öğrendiğim için çok mutluyum. Bu tesisi açan ve bize burada kurs imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ederim” diye konuştu.
“Bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim öğreniyoruz”
En büyük hayalinin Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Şahin Kınacı da, “Geçen yıl cuma namazına gittiğimde hocamız, akşamları Muhsin Yazıcıoğlu Sosyal Tesisinde Kur’an-ı Kerim dersi verileceğini duyurdu. Kursa geldim ve Kur’an-ı Kerim’i bu kursta öğrendim. Geçen yıldan beri derse devam ediyoruz ve Allah’a şükürler olsun ki Kur’an-ı Kerim’i öğrendim. Çünkü akşam kursu olduğundan dolayı daha müsait oluyoruz. Bizim için iyi oluyor.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

TOKİ'nin Kayseri'de inşa edeceği 700 konut için kura çekildi

TOKİ'nin Kayseri'de inşa edeceği 700 konut için kura çekildi

Başkan Işık, Macaristan’da

Başkan Işık, Macaristan’da

Rize ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Rize ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:50
Öğle
12:47
İkindi
16:01
Akşam
18:34
Yatsı
19:48

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Özmen Eczanesi
Sehitkamil
Papatya Eczanesi
Sehitkamil
Yancar Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Barak Eczanesi
Sahinbey
Çay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

Boğulma anı saniye saniye kaydedildi

Boğulma anı saniye saniye kaydedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.