Şahinbey’den işçilere gece Kur’an kursu

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Sosyal Tesisi’nde gündüz işlerinde çalışan vatandaşlara gece Kur’an-ı Kerim öğrenme fırsatı sunuluyor.

Şahinbey Belediyesi’nin sosyal tesislerinden ve gençlik merkezlerinde 7’den 70’e herkes faydalanırken, gündüz işlerinde olan vatandaşlar için akşam Kur’an-ı Kerim öğrenme imkanı sunuluyor. Muhsin Yazıcıoğlu sosyal tesisinde verilen Kur’an-ı Kerim eğitimine gelen vatandaşlar, kendilerine sunulan imkanın mutluluğunu yaşıyorlar. Her akşam kursta bir araya gelen işçiler ve esnafların, ortak noktaları Kur’an’ı Kerim’i öğrenme aşkları olurken, aralarında dedeleri ve babalarıyla birlikte gelen çocuklar ile gençlerinde bulunduğu kursta; Kur’an’ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler eğitimi de veriliyor.

“Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim”

Esnaf olduğu için gün boyu çalıştığını olduğunu ve gündüz açılan kurslara katılamadığını belirten terzi Harun Gün, “Namaz kılıyorduk ama Kur’an-ı Kerim okumasını bilmiyorduk. Bu Kur’an-ı Kerim kursunu açanlardan Allah razı olsun. Kursa gelirken çocuklarımı da Kur’an-ı Kerim öğrenmeleri için kursa getiriyorum. Çocuklarımın da Kur’an-ı Kerim öğrenmelerini ve bu ilimden faydalanmalarını istiyorum. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için hep bir kurs arıyordum ama kurslar genellikle gündüz olduğu için gidemiyordum. Fakat akşam Kur’an-ı Kerim eğitimi veren böyle bir kursun olduğunu öğrenince çok mutlu olduk. Bu konuda esnafın mağduriyeti vardı. Bu vesileyle bu mağduriyetimizde giderildi. Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyen arkadaşlarımız bu kursa geliyorlar. Akşamları hep beraber Kur’an-ı Kerim’i öğreniyor, dersimizi yapıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

“Kur’an öğrendiğim için çok mutluyum”

Babasıyla birlikte Kur’an-ı Kerim öğrenmek için kursa geldiğini belirten Ortaokul 5’inci sınıf öğrencisi Mehmet Gün de, “Bu kursa Kur’an-ı Kerim öğrenmeye geliyorum ve bir gün babama, ‘bende Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye gelebilir miyim?’ diye sordum. Babamda hocaya sordu, hoca izin verdi. Akşamları kursa geliyoruz. Kur’an’a geçtim. Allah’ın (c.c) kitabını öğrendiğim için çok mutluyum. Bu tesisi açan ve bize burada kurs imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim öğreniyoruz”

En büyük hayalinin Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Şahin Kınacı da, “Geçen yıl cuma namazına gittiğimde hocamız, akşamları Muhsin Yazıcıoğlu Sosyal Tesisinde Kur’an-ı Kerim dersi verileceğini duyurdu. Kursa geldim ve Kur’an-ı Kerim’i bu kursta öğrendim. Geçen yıldan beri derse devam ediyoruz ve Allah’a şükürler olsun ki Kur’an-ı Kerim’i öğrendim. Çünkü akşam kursu olduğundan dolayı daha müsait oluyoruz. Bizim için iyi oluyor.” dedi.

