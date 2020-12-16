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Şahinbey’den karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.12.2020 16:07 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi, kurduğu çağrı merkezi sistemi ile korona virüs hastalığına yakalanıp evde karantina da bulunan vatandaşları arayarak taleplerine göre ihtiyaçlarını karşılıyor.Şahinbey Belediyesi Korona virüsü salgınından dolayı kurduğu Call Center (çağrı merkezi) sistemi ile korona virüs hastalığına yakalanan ve evlerinde karantinada bulunan vatandaşları arıyor ve taleplerini soruyor.

Şahinbey Belediyesi, kurduğu çağrı merkezi sistemi ile korona virüs hastalığına yakalanıp evde karantina da bulunan vatandaşları arayarak taleplerine göre ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şahinbey Belediyesi Korona virüsü salgınından dolayı kurduğu Call Center (çağrı merkezi) sistemi ile korona virüs hastalığına yakalanan ve evlerinde karantinada bulunan vatandaşları arıyor ve taleplerini soruyor. Çağrı merkezinde görevli olan Şahinbey Belediyesi personeli karantinada bulunan vatandaşları arayarak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun selamını söyleyip sıcak yemek veya gıda paketi talebini alarak; ekipleri yönlendiriyor. Ekipler ise belirlenen adreslere ulaşarak vatandaşın ihtiyacını karşılıyor.

"Talepleri adreslerine teslim ediyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Korona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde hassas bir dönemden geçiyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Sağlık Müdürlüğü’nden günlük olarak alınan isim listeleri belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Call Center (çağrı merkezi) ile aranıyor. Korona virüsünden dolayı evde karantinada olan vatandaşlarımıza sıcak yemek veya talepleri doğrultusunda gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriliyor. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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