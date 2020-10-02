Şahinbey’den öğrencilere 825 bin adet kitap

Eğitime dev yatırımlar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunlara bir yenisini daha ekleyerek Vali Davut Gül öncülüğünde dağıtılacak olan 825 bin adet Rafadan Tayfa kitapları için yeni bir protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte protokol imzalayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1-2-3 ve 4. sınıf öğrencilerine 825 bin adet kitap hediye edecek.

Gaziantep Valiliği’nde imzalanan protokol törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

“Kitaplar çocukların anlama kabiliyetini yükseltir”

Gaziantep Valisi Davut Gül, kitaplar sayesinde çocukların derslerinde daha başarılı olacağını belirterek “İmzalayacağımız protokolle ilkokul 1-2-3 ve 4 sınıf öğrencilerimize kitap dağıtımı için protokol imzaladık. 1 ve 2’nci sınıf öğrencilerine 10’ar, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine 5’er kitap dağıtımı yapılacak. 825 bin kitap öğrencilerimizle buluşacak. Benim öğrenci kardeşlerimizden istirhamım bu kitapları okusunlar. “Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor” kitap okuma kampanyasında asıl hedefimiz çocuklarımızın anlama kabiliyetini yükseltmektir. Bunun içinde kitap okumalarının dışında başka bir yol yok. Öğrencilerimiz kitap okudukça derslerinde daha başarılı olurlar ve kitap sevgisi daha da artar. Velilerimizden de ricam kitapların okunup okunmadığını takip etmeleri ve çocuklarla birlikte kitap okumalarını istiyoruz. Bu anlamda Kaymakamımız Tahir Şahin’e, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe’ye teşekkür ediyorum” dedi.