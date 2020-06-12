Şahinbey’den Talat Özkarslı ayak tenisi turnuvası

Şahinbey Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle “Talat Özkarslı Ayak Tenisi” turnuvası düzenleyerek bir ilke daha imza atacak.

Şahinbey Belediyesi Gaziantep’te bir ilke daha imza atarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile birlikte düzenleyeceği Talat Özkarslı Ayak Tenisi organizasyonun çalışmalarına başladı.

“Spora destek veriyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak amatör sporlara önem verdiklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak gençlere ve spora önemli yatırımlar yapıyoruz. Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını göstererek, amatör ve salon sporlarına önemli desteklerde bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde belediyemiz ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile Talat Özkarslı’nın ismini taşıyan ayak tenisi turnuvası düzenleyeceğiz. Turnuvamız, şehrimiz için ilk ayak tenisi turnuvası olduğundan bizim için ayrıca bir öneme sahip. Bu turnuva bir başlangıç turnuvası olacak ve ilerleyen zamanda farklı yaş gruplarında ve kurumlar arasında yapacağız. Covıd -19 sürecinde hasret kaldığımız futbola bir nebze katkı sağlayacak ve sporcularımızın sosyal mesafe kuralları içerisinde eğlenceli, zevkli ve sporcuların teknik kapasitelerini üst seviyeye çıkarmalarına yönelik turnuvanın yapılması amaçlanmaktadır” dedi.

