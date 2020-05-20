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Şahinbey’den vatandaşlara 30 bin adet reyhan çiçeği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Her yıl vatandaşlara çeşitli çiçekler dağıtan Şahinbey Belediyesi, bu yıl da 30 bin adet reyhan (felseğen) çiçeği dağıtımını gerçekleştirerek, vatandaşın takdirini kazandı.Korona virüsüyle mücadelenin en üst seviyede olduğu bu dönemlerde Şahinbey Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlara ve kamu kurumlarında çalışan görevlilere toplamda 30 bin adet reyhan (fesleğen) çiçeği dağıtımı gerçekleştirdi.“İnsan sevdiğine çiçek hediye eder”Mahmut Özdemir isimli vatandaş, Şahinbey Belediyesi’nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, “Öncelikle Şahinbey Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum her konuda öncü bir belediye ve her konuda vatandaşın yanında.

Her yıl vatandaşlara çeşitli çiçekler dağıtan Şahinbey Belediyesi, bu yıl da 30 bin adet reyhan (felseğen) çiçeği dağıtımını gerçekleştirerek, vatandaşın takdirini kazandı.
Korona virüsüyle mücadelenin en üst seviyede olduğu bu dönemlerde Şahinbey Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlara ve kamu kurumlarında çalışan görevlilere toplamda 30 bin adet reyhan (fesleğen) çiçeği dağıtımı gerçekleştirdi.
“İnsan sevdiğine çiçek hediye eder”
Mahmut Özdemir isimli vatandaş, Şahinbey Belediyesi’nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, “Öncelikle Şahinbey Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum her konuda öncü bir belediye ve her konuda vatandaşın yanında. Bana hediye edilen reyhanı bende eşime hediye edeceğim” dedi.
Alışveriş yapmak için Karataş Pazar yerine gelen Yusuf Şimşek isimli vatandaş da kendisine hediye edilen reyhan için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “İnsan sevdiğine çiçek hediye eder. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu da demek ki bizleri seviyormuş ve bizlere çiçek hediye ediyor. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.
Kendisinin aslen Gaziantepli olmadığını ifade eden Mehmet Aslan, “Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Ben Gaziantepli değilim, Kahramanmaraşlıyım. Başka illerde de görev aldım. Ancak Şahinbey Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnunum. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Pazar alışverişi ile birlikte eve çiçek de götüreceğini ifade eden Fatma Metinal isimi bir kadın ise, “Rehyanı çok severim, çok güzel bir hizmet. Özellikle hanımlar için güzel bir jest oldu. Şahinbey Belediyesi’nin hizmetlerinden de oldukça memnunuz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bu nazik düşüncesi için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Sehitkamil
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Sehitkamil
Şahinbey Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
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