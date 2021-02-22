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Şahinbey’e 4 milyon 215 bin ağaç dikildi

22.02.2021 17:04 | Son Güncelleme:
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Şahinbey’in her köşesini birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam eden Şahinbey Belediyesi bu zamana kadar 4 milyon 215 bin adet fidanı çiftçilere ve vatandaşlara dağıtarak toprakla buluşturdu.Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yeşil alan çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Şahinbey’in her köşesini birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam eden Şahinbey Belediyesi bu zamana kadar 4 milyon 215 bin adet fidanı çiftçilere ve vatandaşlara dağıtarak toprakla buluşturdu.
Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yeşil alan çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Tarımsal üretimi desteklemek ve daha yeşil bir Şahinbey için bu zamana kadar 4 milyon 215 bin adet fidanı çiftçilere ve vatandaşlara dağıtan Şahinbey Belediyesi çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Rutin ot biçme, ağaç budama, yeşil alan temizliği gibi işleri aralıksız sürdüren ekipler bir yandan da boş alanlara ve kaldırımlara ağaç dikimi yapıyor.
Yeni park ve yeşil alanlar kazandırılıyor
İlçe sakinlerinin güzel vakit geçirmesi, çocukların gönüllerince oynayıp enerjilerini atabilmeleri adına park ve yeşil alan çalışmaları devam ediyor. İçerisinde oyun grupları bulunan parklar ve yeşil alanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Şahinbey Belediyesi yaptığı çalışmalarla ilçe genelindeki park sayısını 635’e çıkarırken yeşil alan miktarını ise 12 milyon 145 bin 719 metrekareye yükseltti.
"8 bin 200 ağaç daha toprakla buluşuyor"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Şahinbey genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Tarımsal alanları ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra ekiplerimiz ilçe genelinde 8 bin 200 adet ağaç dikimi yapıyor. Boş alanlara ve kaldırımlara yeni ağaçlar dikiliyor. Böylece ilçemiz hem daha güzel bir görünüme kavuşurken, şehrimize de nefes olacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana Şahinbey İlçemize 635 park yaparak yeşil alan miktarımız 12 milyon 145 bin 719 m2 yükselttik. Amacımız daha yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak" diye konuştu.

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