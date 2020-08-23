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Şahinbeyli gençler TEKNOFEST’te finalde

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.08.2020 17:40 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi tarafından desteklenen ve Karataş Kültür Merkezi’nde eğitim alan Maarif Takımı, tekno-ayni isimli projesiyle TEKNOFEST’te finale adını yazdırdı.Geleceğin Türkiye’sine yön verecek nesiler yetişmesi için önemli yatırımlar yapan Şahinbey Belediyesi bu yatırımlarının karşılığını almaya başlıyor.

Şahinbeyli gençler TEKNOFEST’te finalde

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi tarafından desteklenen ve Karataş Kültür Merkezi’nde eğitim alan Maarif Takımı, tekno-ayni isimli projesiyle TEKNOFEST’te finale adını yazdırdı.
Geleceğin Türkiye’sine yön verecek nesiler yetişmesi için önemli yatırımlar yapan Şahinbey Belediyesi bu yatırımlarının karşılığını almaya başlıyor. Karataş Kültür Merkezi’nde eğitim gören ve eğitim teknolojileri kategorisinde yarışan Maarif takımı 160 takım arasından 2. olup daha sonra proje detay raporunu TEKNOFEST’e göndererek proje detay aşamasını da geçip finale adını yazdırdı. Şahinbey Belediyesi eğitmenleri nezaretinde çalışmalarını sürdüren Feyza Necla Vuran, Berna Kahraman, İrem Sonar ve Deniz Kılıçlı, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettiler.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizin Dünya da söz sahibi olabilmesi için önemli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında genç beyinlere de önemli yatırımlar yapılmıştır. Şahinbey Belediyesi olarak, eğitime sayısız yatırımlar ve destekler sağlayarak bizde bu yolda bir nefer olmaya çalışıyoruz. Yakın bir zaman içerisinde ilimizde yapılması planlanan TEKNOFEST’e proje gönderen Maarif Takımımız eğitim teknolojileri kategorisinde adını finale yazdırdı kendileriyle gurur duyuyorum. Yaptığımız yatırımların sonuçlarını bu şekilde almak bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi.
Maarif takımını oluşturan Feyza Necla Vuran, Berna Kahraman, İrem Sonar ve Deniz Kılıçlı Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, “Hedef kitlesi oldukça geniş olan uygulamamızda, kullanıcıya en kolay ve sade bir kullanım sağlamak için birden çok tasarımı test aşamasından geçirdik. Hedef kitlesi oldukça geniş olan projemizde online olarak konferanslar gerçekleştirip toplu taşımayı kullanan kişilerin fikirlerini alıyoruz. Takım olarak geliştirdiğimiz projemiz, topluma kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Tekno-ayni adını verdiğimiz projemiz şehir içi toplu taşıma araçlarına tabletler yerleştirip bu tabletlerin içerisine yerleştireceğimiz uygulamalar sayesinde toplumu eğitici program yazdık. Bu yarışmaya katılmamızda bizleri destekleyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ederiz” diye konuştular.

Şahinbeyli gençler TEKNOFEST’te finalde

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