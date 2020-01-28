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Şahin’den, depremden etkilenen bölgelere ziyaret

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından dayanışma amacıyla Elazığ’a alındı.Bölgede incemelerde bulunan Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından dayanışma amacıyla Elazığ’a alındı.
Bölgede incemelerde bulunan Şahin, yetkililerden bilgi aldı. Şahin, Gaziantep’te gerçekleştirilen “Deprem Master Planı”yla ilgili çalışmaları ülke geneline yaymak istediklerini söyledi.
Elazığ’ın Merkez ilçesine bağlı Sürsürü Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği’yle deprem başlığı hakkında acil afetle ilgili toplanacaklarını belirterek, “Normalde bugün İzmir’de olmamız gerekiyordu. Buradan çıkan kararlarında yakın takipçisi olacağız. Bize düşen koruyucu önleyici tedbirler almaktır. Akıllı şehirler toplantısında konuşulan konu başlıklarından biri de afetlerdi. Bugün bu konunun bir kez daha ne kadar önemli olduğuna ve uygulanması gerektiğine şahit olduk. Bir başka önemli konuda da ‘Deprem Master Planı’dır. Her şehrin deprem master planını elimize almamız ve belediye başkanı olarak bunun uygulamalarını takip etmemiz gerekiyor. Konuyla ilgili odalar ve üniversitelerle yoğun bir şekilde bunun çalışmasını yapıyoruz. Biz yaptığımız bu çalışmayı Türkiye geneline yaymak istiyoruz ve riski yüksek olan şehirler başta olmak üzere deprem master planlarını uygulamada yardımcı olmak istiyoruz” dedi.
Eskiye göre deprem ve sonrasındaki müdahalelerde daha iyiyiz
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak depremin yaşanmasının hemen ardından bölgeye destek ekip gönderdiklerini aktaran Başkan Fatma Şahin, “Pütürge başta olmak üzere hem arama kurtarma hem de sosyal destek açısından büyük bir gayret gösterildi. Eskiye göre deprem ve sonrasında çok daha iyiyiz. Önceki depremlerde aylarca enkazın altında vatandaşlarımızın kurtarılamadığını hatırlıyorum. Biz burada koruyucu önleyici tedbirleri hayatımızın bir parçası haline getirmek zorundayız. Yaşanılan bütün sorunlar aslında birer sonuç. Daha az maliyetli olanlar ise koruyucu önleyici tedbirler. Şehircilik açısından bunlar olması gereken şeyler. Güncel olarak teknolojik altyapıyı oluşturup deprem master planlarımızı bunun üstüne konumlandırmamız gerekiyor. Felaketlerin yaşanmaması için en önemli olan kuralları baştan koyup bunları takip edip izlemek. Denetimleri yapıp kuralları ciddi bir şekilde koymanız gerekiyor. Yapılan çalışmaları sahaya yaymak gerekiyor. Toplumsal bilinci oluşturup, vatandaşın ne yapıp ne yapmayacağını iyice anlatmak gerekiyor. Kurumsal altyapıyı ve toplumsal bilinci teknolojiyle birleştirince ne kadar şiddetli olursa olsun sarsıntılar, buna karşı ne yapacağını bilen bir toplum, bunu yönetebilir. Kurumlar bunu görerek hareket ediyor ve yaralar çok hızlı bir şekilde sarılıyor” diye konuştu.

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