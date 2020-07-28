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Şahin’den Düzbağ vurgusu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.07.2020 14:53 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’nin içme suyu alanında Melen’den sonra en büyük yatırımı olan Düzbağ’ın şehir merkeziyle bağlantısının gerçekleştiği Hacıbaba Su Deposu’nda Gazi şehirlilere seslendi.Şahin, Düzbağ’ın başkanlık kariyerindeki en önemli projesi olduğunun altını çizerek, dağ suyunu, kar suyunu şehre taşımış bir ekibin başkanı olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.Gaziantep’in 2050 yılına kadar su problemini ortadan kaldıran ve İstanbul Melen’den sonra Türkiye’nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan 1 milyar 250 milyon TL bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin şehirle bağlantısının sağlandığı Hacıbaba Su Deposu’na Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban bayrama sayılı günler kala bir ziyarette bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’nin içme suyu alanında Melen’den sonra en büyük yatırımı olan Düzbağ’ın şehir merkeziyle bağlantısının gerçekleştiği Hacıbaba Su Deposu’nda Gazi şehirlilere seslendi.
Şahin, Düzbağ’ın başkanlık kariyerindeki en önemli projesi olduğunun altını çizerek, dağ suyunu, kar suyunu şehre taşımış bir ekibin başkanı olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.
Gaziantep’in 2050 yılına kadar su problemini ortadan kaldıran ve İstanbul Melen’den sonra Türkiye’nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan 1 milyar 250 milyon TL bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin şehirle bağlantısının sağlandığı Hacıbaba Su Deposu’na Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban bayrama sayılı günler kala bir ziyarette bulundu. Başkan Şahin, ziyaretinde belediye başkanlığı dönemindeki en büyük ve yararlı projeler arasında yerini daima koruyacak olan Düzbağ hakkında değerlendirmede bulundu.
“Ham su kalitesi 4 kat iyileştirildi”
Hacıbaba Su Deposu’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Su hayattır, su rahmettir, su aydınlıktır” diyerek, “Gaziantep’te yaşayan 2 milyonun suyunu ulaştırdığı tesisteyiz. Projeyi tamamlamış olarak buradayız. Özellikle Düzbağ, Melen’den sonra Türkiye’nin en büyük su projesi. Göksu Çayı’nın suyunu Gaziantep’e akıtabilmek için 135 kilometre mesafeden, 2.6 metre çapında borulardan oluşan isale hattı, isale hattının şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmesi için 3 bin 600 metre uzunluğunda 5.6 metre çapında tünele sahip bir projeden bahsediyoruz. Projenin yapımında aşkla çalışıldı. Doğru proje üretildi. Bugün, ham su kalitesi 4 kat daha iyileşmiş bir durumda. Su sorunu olmayan suyu yöneten bir şehir olarak toplumun huzurundayız. Dönemimizde yaptığımız en iyi ve belki de başkanlık kariyerimin en önemli projesi Düzbağ. Çünkü suyu yönetemezseniz şehri de yönetemezsiniz. Dağ suyunu, kar suyunu şehre taşımış bir ekibin başkanı olmaktan büyük bir onur duyuyorum” diye konuştu.

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