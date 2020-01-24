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Şahin’den kongreye davet

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, parti delegelerini ve üyelerini hafta sonu yapılacak olan kongreye davet ederek, “İYİ Parti olarak iktidara yürüyüşün temel taşlarını döşüyoruz” dedi.İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı’nın hafta sonu yapılacak kongresi öncesinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, parti üyelerini ve delegeleri kongreye davet etti.

Şahin’den kongreye davet

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, parti delegelerini ve üyelerini hafta sonu yapılacak olan kongreye davet ederek, “İYİ Parti olarak iktidara yürüyüşün temel taşlarını döşüyoruz” dedi.
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı’nın hafta sonu yapılacak kongresi öncesinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, parti üyelerini ve delegeleri kongreye davet etti. İYİ Parti’nin iktidara yürüyüşündeki temel taşları döşediklerini kaydeden Şahin, “Bu il ve ilçe kongrelerimizden geçiyor. Bu hafta başkanı olduğum Kocasinan ilçesinin delege kongresi var. Tam bir demokrasi şenliği içerisinde hiçbir partide olmadığı kadar demokratik bir hava içerisinde kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ve milletimizin daha iyi şartlara layık olduğunu biliyoruz. Bunun içinde azami çabayı sarf ederek teşkilatlanmamızı tamamlayıp bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun içinde var gücümüzle bütün çabamızla mücadele ediyoruz. Allah’ın izniyle hedeflerimiz gerçekleşecek. Güzel günlerin bizleri beklediğini biliyorum” ifadelerini kullandı.
Omuz omuza mücadele vererek ülkeyi iyi noktalara götüreceklerini dile getiren Yurdaer Şahin, “Kongrelerimiz demokrasi şenliği içerisinde, bayram havasında gerçekleşiyor. Melikgazi ve Talas ilçemizde yaptık. Bu Pazar günü de Kocasinan ilçemizde gerçekleştireceğiz. Bütün delege adayı ve parti üyesi arkadaşlarımızın azami ilgiyi göstereceğini umuyorum. Bir şenlik içerisinde bu kongremizi gerçekleştirelim istiyorum. Dolayısıyla bütün partililerimizi bu şenliğimize davet ediyorum. Ne kadar çok katılım olursa demokratik açıdan bizi o kadar çok güçlendirecektir. Bunun için tüm delegelerimizin ve parti üyelerimizin bize destek vermelerini ve kongremizde bulunmalarını istiyoruz. İnşallah hep birlikte iktidara yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

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