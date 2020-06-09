Şahin’den kongreye davet: “Bu cennet vatanımız için yapacak çok işimiz var”

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, Pazar günü yapılacak kongre öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu cennet vatanımız için yapacak çok işimiz var” dedi.

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı’nın kongresi, Pazar günü yapılacak. İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, kongre öncesinde yaptığı açıklamada, parti delegelerini, üyeleri ve vatandaşları kongreye davet etti.

Şahin, “Değerli İYİ Parti delegeleri ve üyelerimiz; 14 Haziran Pazar günü gerçekleştireceğimiz Kocasinan ilçe kongremize sizi davet ediyorum. Gelin hep birlikte bir şölen havasında kongremizi gerçekleştirelim. Bu cennet vatanımız için yapacak çok işimiz var. Bu cennet vatanımızın daha söyleyecek çok sözümüz var. Hep birlikte mutlu günlere birlikte ulaşalım. Hepinizi bu bayram günümüze, bu şenliğimize ve bu kongremize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

