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Şahin’den kongreye davet: “Bu cennet vatanımız için yapacak çok işimiz var”

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, Pazar günü yapılacak kongre öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu cennet vatanımız için yapacak çok işimiz var” dedi.İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı’nın kongresi, Pazar günü yapılacak.

Şahin’den kongreye davet: “Bu cennet vatanımız için yapacak çok işimiz var”

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, Pazar günü yapılacak kongre öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu cennet vatanımız için yapacak çok işimiz var” dedi.
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı’nın kongresi, Pazar günü yapılacak. İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, kongre öncesinde yaptığı açıklamada, parti delegelerini, üyeleri ve vatandaşları kongreye davet etti.
Şahin, “Değerli İYİ Parti delegeleri ve üyelerimiz; 14 Haziran Pazar günü gerçekleştireceğimiz Kocasinan ilçe kongremize sizi davet ediyorum. Gelin hep birlikte bir şölen havasında kongremizi gerçekleştirelim. Bu cennet vatanımız için yapacak çok işimiz var. Bu cennet vatanımızın daha söyleyecek çok sözümüz var. Hep birlikte mutlu günlere birlikte ulaşalım. Hepinizi bu bayram günümüze, bu şenliğimize ve bu kongremize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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