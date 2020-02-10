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Sahipsiz atlar çöplüklerde

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, sahipleri tarafından terk edilen ve kış boyunca şehrin çeşitli bölgelerinde dolaşarak yaşam mücadelesi veren atlar, çöplükleri de karıştırarak karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.Kent genelinde farklı tarihlerde karayollarına çıkarak çok sayıda trafik kazası yaşanmasına da sebep olan atlarla ilgili sıkıntı sürüyor.

Eskişehir’de, sahipleri tarafından terk edilen ve kış boyunca şehrin çeşitli bölgelerinde dolaşarak yaşam mücadelesi veren atlar, çöplükleri de karıştırarak karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.
Kent genelinde farklı tarihlerde karayollarına çıkarak çok sayıda trafik kazası yaşanmasına da sebep olan atlarla ilgili sıkıntı sürüyor. İlkbahardan itibaren kış başına kadar çalıştırılan ve daha sonra başıboş bırakılan sahipsiz atlar, soğuk kış mevsimini atlatabilmek için büyük mücadele veriyor. Şehrin birçok yerinde görülen gruplar halindeki atlar, arazilerde, tarlalarda ve parklarda karınlarını doyurmaya çalışıyor. Gezdikleri yerlerde bulunan çöp konteynerlerini de karıştıran atların yaşadıkları zor durum çevre sakinlerini de üzüyor. Çöp konteynerleri çevresinde naylon poşetleri dağıtıp atıkları çevreye yayan atlar, kötü bir görüntü oluşmasına da sebep oluyor.

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