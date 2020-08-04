YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Sahipsiz hayvanlar büyükşehir korumasında

Sahipsiz hayvanlar büyükşehir korumasında

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.08.2020 12:57 | Son Güncelleme

Hayvan dostu projelerle Kayseri’deki sokak hayvanlarına sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaralanan hayvanları da sahipsiz bırakmıyor.

Hayvan dostu projelerle Kayseri’deki sokak hayvanlarına sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaralanan hayvanları da sahipsiz bırakmıyor. Vatandaşlar tarafından gelen ihbarları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi 2 adet kurt yavrusu ile kartal, kerkenes kuşu, tavşan ve kaderine terk edilen bir atın tedavilerini gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi bir yandan şehri imar ederken diğer taraftan da şehirde bulunan yardıma muhtaç canları da unutmuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne yapılan bir ihbar üzerine ekipler Çorakçılar Parkı’nda kendi kaderine terk edilen yaralı atı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Polikliniklerine getirerek tedavisine başladı. Yıl boyunca onlarca hayvanı tedavi eden Büyükşehir Belediyesi yaz dönemlerinde artan hayvan yaralanmalarında gerekli tüm tedavileri yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesi’ne getirilen iki tane kurt yavrusu, Kerkenes Kuşu, kartal ve aralarında yabani tavşanında bulunduğu canların Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Polikliniklerinde kontrol ve bakımları yapılıyor. Bakımlarının tamamlanmasını ardından canlar doğal ortamlarına geri bırakılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Polis tek tek uyardı

Polis tek tek uyardı

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:35
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
19:53
Yatsı
21:23

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kayserispor’a taraftar morali

Kayserispor’a taraftar morali

Uzmanı Uyardı: “Ani gelen baş ağrıları ciddiye alınmalı”

Uzmanı Uyardı: “Ani gelen baş ağrıları ciddiye alınmalı”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.