Sahipsiz hayvanlar için Tokat'ta kurulacak kapsamlı merkezin projesi tamamlandı

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta sahipsiz hayvanların en iyi şekilde bakımı ve korunması için kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin 300 bin metrekarelik yerleşkesinin yapım aşamasına geçiliyor.

Resmi Gazete'de 3 Şubat'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan ve Türkiye'de bu alanda ilk olan birliğin çalışmaları kapsamında sahipsiz hayvanlar için yapılacak yerleşkenin inşaat projesi aşaması tamamlandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilecek "Tokat Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" için kısa süre içinde yapım ihalesine çıkılacak.

Yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda hizmet verecek merkezde, kedi, köpek oteli, ameliyathaneler, kanatlı hayvanlar barınağı, tabiat bahçesi, karantina bölümü, kanatlı hayvan gölü, hayvan mezarlığı, yabani kanatlı hayvan barınağı, evcil tırnaklı büyükbaş havyan barınağı, kedi evi, tekli ve çoklu köpek barınağı, müze çocuk etkinlik alanı, mama ve yem deposu gibi bölümler yer alacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlara büyük önem verdiklerini, bakımlarıyla ilgilendiklerini ve daha güzel şartlarda yaşamlarını geçirmeleri için yapılabilecekleri planladıklarını anlattı.

"Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" çatısı altında valilik, belediye, belde ve ilçe belediyeleri ile il özel idaresinin bir araya geldiğini vurgulayan Eroğlu, "Tokat'ımızın merkezinde ve birkaç ilçede barınak var. Bu çalışmayla Tokat'ın tamamındaki sahipsiz hayvanlarımıza, kurmuş olduğumuz birlik üzerinden hem sahip çıkacağız hem de her türlü bakımlarını, gözetimlerini yapacağız." dedi.

- "Birliğimiz Türkiye'de örnek olacak"

Birliğin son derece titizlikle planlandığına dikkati çeken Eroğlu, "İçerisinde hayvan padoklarının, hayvan hastanelerinin olduğu, bütün hayvanlara uzman veterinerler eşliğinde bakılan, içerisinde mama merkezinin üretiminin de olduğu barınağı planladık. İnşallah yakın bir zamanda bunun da yapımına başlamış olacağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili tüm paydaşların tek çatı altında toplanmasıyla olası koordinasyonsuzlukların da ortadan kaldırılacağını aktaran Eroğlu, sahipsiz hayvan bilgisi geldiğinde merkezdeki uzmanların devreye gireceğini, gereken bakımların yapılacağını ve sağlıklı şekilde merkezde hayatına devam edeceğini kaydetti.

Eroğlu, Türkiye'de böyle bir çalışmanın daha önce hayata geçmediğine işaret ederek, "Birliğimiz inanıyorum ki Türkiye'de örnek olacak. Şu anda ülkede olmayan bir şey bu. Türkiye'de ilk olan bir proje." ifadelerini kullandı.

