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Sahipsiz hayvanlara mama desteği sürüyor

KARABÜK HABERLERİ  | 15.12.2020 13:09 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hayvansever vatandaşlar Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki sahipsiz hayvanlar için mama bağışı yaptı.Hayvanseverler ve bazı kurumlar Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan sahipsiz hayvanlarına mama bağışı yaparak destek oluyor.Özel bir şirkette görevli ‘Kıvılcım’ isimli gönüllü ekip tarafından 15 kiloluk 6 poşet mama bağışı yaparak örnek bir davranış sergiledi.Öte yandan bölgenin en geniş kapsamlı barınağı olan merkezde acil müdahale ekipleri tarafından yaralı ve güçten düşmüş hayvanlar getirilerek, uygun yöntemlerle muayene edilerek tedavileri yapılıyor.Sahipsiz sokak hayvanları için doğal ortamlarında barınmalarını sağlayacak kedi ve köpek evleri yapıldığını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Sahipsiz sokak hayvanlarımızın barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar gideriyoruz.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hayvansever vatandaşlar Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki sahipsiz hayvanlar için mama bağışı yaptı.
Hayvanseverler ve bazı kurumlar Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan sahipsiz hayvanlarına mama bağışı yaparak destek oluyor.
Özel bir şirkette görevli ‘Kıvılcım’ isimli gönüllü ekip tarafından 15 kiloluk 6 poşet mama bağışı yaparak örnek bir davranış sergiledi.
Öte yandan bölgenin en geniş kapsamlı barınağı olan merkezde acil müdahale ekipleri tarafından yaralı ve güçten düşmüş hayvanlar getirilerek, uygun yöntemlerle muayene edilerek tedavileri yapılıyor.
Sahipsiz sokak hayvanları için doğal ortamlarında barınmalarını sağlayacak kedi ve köpek evleri yapıldığını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Sahipsiz sokak hayvanlarımızın barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar gideriyoruz. Bu konuda bize destek olan kurum, kuruluş ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Sahipsiz sokak hayvanlarına sizlerin de desteği ile birlikte sahip çıkacağız” dedi.

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