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ŞAHKUT ekibi arama kurtarma görevlerine hazır

24.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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ŞAHKUT ekibi arama kurtarma görevlerine hazır

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanlarınca Şahinbey Belediyesi ŞAHKUT ekibine afet eğitimi verildi.İçişleri Bakanlığı tarafından, 2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitimi yılı ilan edilmesi dolayısıyla Şahinbey Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında Şahinbey Belediyesi ŞAHKUT ekibine afet eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanlarınca Şahinbey Belediyesi ŞAHKUT ekibine afet eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, 2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitimi yılı ilan edilmesi dolayısıyla Şahinbey Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında Şahinbey Belediyesi ŞAHKUT ekibine afet eğitimi verildi. Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde sosyal mesafe kuralları ve salgın tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen bir dizi eğitimle AFAD eğitmenleri tarafından belediye çalışanlarından kurulan ŞAHKUT ekibine afet ve özellikle deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

“Şahinbey Belediyesi olarak depreme karşı önlemlerimizi alıyoruz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak deprem ve doğal afetler için ŞAHKUT ekibini kurduklarını belirterek, “İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitim Yılı ilan edilmesiyle birlikte AFAD ekiplerince yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında, belediye personellerimizden kurulan ŞAHKUT ekibimize eğitim verildi. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Ancak sadece deprem değil oluşabilecek doğal afetler, trafik kazaları ve uygunsuz arazi şartlarında oluşabilecek her türlü hadiselere müdahale etmek üzere Şahinbey Belediyesi olarak belediye personelinden oluşan ŞAHKUT ekibini 2015 yılında kurduk. Gaziantep’te, Türkiye’de, hatta yurt dışında yaşanabilecek tüm afetlere karşı ekibimiz yetiştirilmiş durumda. Şahinbey Belediyesi olarak sadece ŞAHKUT ekibi kurarak görevimizi tamamladığımızı düşünmedik ve vatandaşımız için depreme dayanıklı konutlar yaptık. Depreme dayanıksız konutları kamulaştırarak yıkıp yerine yollar ve yeni konutlar yaptık. İnsan yaşamı bizler için çok önemli bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ŞAHKUT ekibi arama kurtarma görevlerine hazır

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