Şahnahan köprüsü bölgenin trafik yükünü hafifletecek

Malatya’da Turgut Özal Viyadüğüne alternatif olarak yapılan Şahnahan’da ki köprünün bölgenin trafik yükünü hafifleteceği bildirilip, köprü inşaatının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatlarıyla hızlandırılan ‘Kuzey Çevreyolu’ proje çalışmaları kapsamında; Beylerderesi’nde ki Turgut Özal Viyadüğüne alternatif olarak yapımı devam eden Şahnahan’da ki köprü inşaatında incelemelerde bulundu.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 318 metre uzunluğunda, çift gidiş ve geliş olarak yapımı devam eden Şahnahan’daki köprünün, Beylerderesi’ndeki Turgut Özal Viyadüğüne alternatif olarak hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki trafik akışının daha akıcı hale geleceğini söyledi.

Şahnahan’daki köprünün tamamlanması noktasında Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Başkan Çınar, "Kuzey Çevre Yolu Projesi kapsamında; Turgut Özal Viyadüğüne alternatif olarak yapılan köprü inşaatımız tüm hızıyla sürmektedir. 318 metre uzunluğunda çift gidiş ve gelişli, bölgemizin trafik yükünü hafifletecek kıymetli bir yatırıma daha kavuşacak olmanın şimdiden mutluluğunu yaşıyoruz. Köprümüzün bir an önce tamamlanıp hizmete girmesi noktasında geçen hafta kentimize teşrif eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun talimatlarıyla yapım işleri hızlandırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde köprünün birkaç ayağı üst koda kadar ulaştırıldı, sadece sulama sezonundan dolayı iki temelleri kaldı, bir aya kadar bitecek olan sulama sezonunun sonuyla birlikte deplaselerini yapıp temel imalatlarına başlayacaklar. Temennimiz 2021 Yılının bahar ayıyla birlikte buranın bitmesi, önümüzdeki yıl içerisinde de diğer üst yapı imalatlarının tamamlanmasıdır. Tavşantepe, Doğanşehir ve Akçadağ yol ayırımından Sivas yoluna kadar olan ulaşım ağının önümüzdeki yıl itibariyle açılmasını temenni ediyoruz. Çünkü burası viyadüklerin olduğu, geniş açıklıkların olduğu ve imalatların zor olduğu bir bölgedir. Yolun devamıyla ilgilide kamulaştırma kararı alınmıştı ve bu karar neticesinde kamulaştırmalara yönelik ödemeler hızlı bir şekilde yapıldı, imalat ve inşaat işleri devam edecektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak köprümüzün en kısa sürede tamamlanıp halkımızın hizmetine girmesi açısından üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Köprümüzün deplaselerle ilgili çalışmalarını toparladık, gerekli kurumlarla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. Çok yoğun bir trafik akışının söz konusu olduğu Beylerderesi bölgesinde alternatif bir yol güzergâhı oluşturacak olan köprümüzün planlandığı zamanda hizmete girmesi adına ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.