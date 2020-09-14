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Sahne Tozu Tiyatrosu’ndan oyunculuk dersleri

İZMİR HABERLERİ  | 14.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Türkiye’de oyunculuk eğitimi veren en iyi 10 okul arasına giren Sahne Tozu Tiyatrosu oyunculuk derslerine hazırlanmaya başladı.

Sahne Tozu Tiyatrosu’ndan oyunculuk dersleri

Türkiye’de oyunculuk eğitimi veren en iyi 10 okul arasına giren Sahne Tozu Tiyatrosu oyunculuk derslerine hazırlanmaya başladı. Haldun Dormen’in sanat danışmanlığını yaptığı, Çağlar İşgören’in yönetiminde olan tiyatronun kurs kayıtları devam ediyor.
Sahne Tozu Tiyatrosu iş hayatının oluşturduğu stresten kurtulmak için çabalayanları, hobi ve kişisel gelişim arayışı içinde olanları ya da tiyatro sanatını meslek edinmek isteyenleri tiyatro ile buluşturuyor. İzmir’de oyunculuk eğitimi veren Sahne Tozu Tiyatrosunda 9-13 yaş çocuk, 14-17 yaş genç, 18-25 yaş ve üstü yetişkin ekiplerin bulunduğu aktarılırken oyunculuk dersleri için kayıtlar devam ediyor. Temel oyunculuk sınıfında sahne bilgisi ve uygulaması, doğaçlama, tiyatroda dil kullanımı, hareket, ritim, şan, diyafram kullanımı, beden dili, rol çözümlemesi dersleri veriliyor.
Sahne Tozu Tiyatrosuna kayıt için detaylı bilgiye www.sahnetozu.com adresinden veya telefonla ulaşılabileceği bildirildi. Aynı zamanda Covid-19 önlemleri alınarak maske, mesafe ve hijyen kuralına uyularak çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Sahne Tozu Tiyatrosu’ndan oyunculuk dersleri

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