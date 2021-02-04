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Sahnedekiler çalışmalarına yeniden başladı

04.02.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Sahnedekiler çalışmalarına yeniden başladı

Selçuk Belediyesi Sahnedekiler Tiyatro Grubu, korona virüsü nedeniyle ertelediği çalışmalarına kaldığı yerden devam ederken, 18 yaş üstü tiyatroseverlerin başladığı çalışmalar keyifli bir atmosferde geçiyor.Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Selçuk Belediyesi Sahnedekiler Tiyatro Grubu, 18 yaş üstü tiyatroseverlerle yeniden çalışmalara başlamanın heyecanını yaşıyor.

Selçuk Belediyesi Sahnedekiler Tiyatro Grubu, korona virüsü nedeniyle ertelediği çalışmalarına kaldığı yerden devam ederken, 18 yaş üstü tiyatroseverlerin başladığı çalışmalar keyifli bir atmosferde geçiyor.
Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Selçuk Belediyesi Sahnedekiler Tiyatro Grubu, 18 yaş üstü tiyatroseverlerle yeniden çalışmalara başlamanın heyecanını yaşıyor. Selçuk Belediyesi Hizmet Binasında pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen programlar haftanın iki günü sürerken, Tiyatro Eğitmeni Gülhan Ayhan ve katılımcılar, diksiyon dersi, etkili konuşma, ses, nefes çalışmaları ve drama dersleri ile programlarına başladı.
Çalışmaların sonunda güzel bir oyun çıkarmak istediklerini belirten Elvan Demirbilek (61), "3-4 haftadır çalışmalara katılıyorum. Oldukça verimli geçiyor. Zamanımı tiyatro ile değerlendirmek bana keyif veriyor" dedi.
Tiyatro ile sosyalleşmenin keyfini yaşadığını belirten Mustafa Demirbilek (52) de, "Gülhan hocamızın iyi bir eğitimci olduğunu biliyorum. Tiyatro ile sosyalleşmek ve gençlere örnek olmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Çalışmalara katılmak isteyen Selçuk’lu yetişkinlerin, 0232 892 69 25/171-172 numaralı hattan bilgi alarak kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Sahnedekiler çalışmalarına yeniden başladı

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