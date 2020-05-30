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Sahte alkol üretilip satılan adrese polis baskını

MUĞLA HABERLERİ  | 30.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde polis tarafından yapılan operasyonda sahte alkol üretip sattığı belirlenen A.K.

Sahte alkol üretilip satılan adrese polis baskını

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde polis tarafından yapılan operasyonda sahte alkol üretip sattığı belirlenen A.K. gözaltına alınırken 26 litre el yapımı alkol ele geçirildi.
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçede sahte alkol üretip satıldığı belirlenen bir adrese baskın yaptı. Baskında sahte alkol üretip sattığı belirlenen A.K gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 20 litre el yapımı rakı, 3 litre el yapımı votka ve 3 litre etil alkol ile 800 adet makaran ele geçirildi. A.K. hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet’ suçundan adlı işlem başlatıldı.

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Muğla Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:42
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:27
Yatsı
22:02

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Sayitoğlu Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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