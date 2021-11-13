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Sahte bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

13.11.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 7 ildeki eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli tutuklandı - Şüphelilerin 6 ayda 215 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırıldığı öne sürüldü

İZMİR (AA) - Sahte bahis kuponlarıyla sosyal medya üzerinden temas kurdukları kişileri dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte bahis kuponları ile dolandırıcılık yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, takipçi sayısı yüksek kişiler aracılığıyla sosyal medyada sahte bahis kuponu görselleri ve banka dekontları paylaştıkları, kendileriyle temas kuranlara "ellerinde kesin kazandıracak maç kuponları" olduğunu söyledikleri, yüksek kazanç vadettikleri ve kazandırdıklarını öne sürdükleri tutarın tahsili için kişilerden "işlem ücreti" ya da "vergi" adı altında para istedikleri öne sürüldü.

Soruşturma kapsamındaki 6 aylık sürede 215 kişinin yaklaşık 3 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Malatya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda sahte kupon hazırlamaya yarayan cihaz, boş bahis kuponları ve suçta kullanıldığı belirlenen bilgisayar ve dijital materyallere el kondu.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 2'si de sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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