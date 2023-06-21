Sahte dolarla alışveriş yapan 2 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Konya’nın merkez Meram ilçesinde 2 şüpheli, ilan sitelerinden 2 adet ikinci el cep telefonunu satın almak istedi. Şüpheliler satıcılarla yer ve zamanı belirledikten sonra ellerindeki sahte dolarlarla cep telefonlarını 750 dolar karşılığında satın aldı. 750 doları bozdurmak için döviz bürosuna giden cep telefonu satıcısı, dolarların sahte olduğunu öğrenince polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Cep telefonu satıcısını dolandıran şüpheliler, daha sonra çevrelerindeki esnaftan da alışveriş yaptı. Şüphelilerin alışveriş yaptığı esnafın da dolarların sahte olduğu ihbarı üzerine Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde L.K. ve A.I. isimli 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin, şüphelilerin üzerinde ve kendilerine ait 2 ikamet adresinde yaptığı aramalarda, 45 adet sahte 50 Amerikan doları, 12 adet sahte 100 Amerikan doları olmak üzere toplamda 3 bin 450 sahte Amerikan doları ve sahte dolarla satın aldıkları cep telefonları ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan 2 şüpheliyle birlikte hareket ettiği belirlenen M.R. isimli bir şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler L.K., A.I. ve M.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. L.K. ile A.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.R. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

EMNİYET YETKİLİLERİNDEN UYARI

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaşanan sahte para dolandırıcılığının ardından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle bayram öncesi hayvan pazarında satış yapan hayvan sahipleri ile kurban alımı için gelen vatandaşların alım satım işlemlerinde ve diğer bayram alışverişlerinde dolandırıcılık ve sahte para kullanımına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, dolandırıcılığa ve sahte paraya yönelik denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

