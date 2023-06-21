YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Sahte dolarla alışveriş yapan 2 şahıs tutuklandı

Sahte dolarla alışveriş yapan 2 şahıs tutuklandı

21.06.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polis ekipleri, sahte dolarlar ile hem esnafı hem de ilan sitesinden ikinci el telefon satan satıcıları dolandıran 2 şüpheliyi 3 bin 450 sahte Amerikan doları ve sahte dolarla satın aldıkları cep telefonları ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’nın merkez Meram ilçesinde 2 şüpheli, ilan sitelerinden 2 adet ikinci el cep telefonunu satın almak istedi. Şüpheliler satıcılarla yer ve zamanı belirledikten sonra ellerindeki sahte dolarlarla cep telefonlarını 750 dolar karşılığında satın aldı. 750 doları bozdurmak için döviz bürosuna giden cep telefonu satıcısı, dolarların sahte olduğunu öğrenince polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Cep telefonu satıcısını dolandıran şüpheliler, daha sonra çevrelerindeki esnaftan da alışveriş yaptı. Şüphelilerin alışveriş yaptığı esnafın da dolarların sahte olduğu ihbarı üzerine Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde L.K. ve A.I. isimli 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin, şüphelilerin üzerinde ve kendilerine ait 2 ikamet adresinde yaptığı aramalarda, 45 adet sahte 50 Amerikan doları, 12 adet sahte 100 Amerikan doları olmak üzere toplamda 3 bin 450 sahte Amerikan doları ve sahte dolarla satın aldıkları cep telefonları ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan 2 şüpheliyle birlikte hareket ettiği belirlenen M.R. isimli bir şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler L.K., A.I. ve M.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. L.K. ile A.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.R. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

EMNİYET YETKİLİLERİNDEN UYARI

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaşanan sahte para dolandırıcılığının ardından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle bayram öncesi hayvan pazarında satış yapan hayvan sahipleri ile kurban alımı için gelen vatandaşların alım satım işlemlerinde ve diğer bayram alışverişlerinde dolandırıcılık ve sahte para kullanımına karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, dolandırıcılığa ve sahte paraya yönelik denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralıLastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı
Erzurum'un kanaat önderlerinden Eşref Ağgül, son yolcuğuna uğurlandıErzurum'un kanaat önderlerinden Eşref Ağgül, son yolcuğuna uğurlandı
Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonuKdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:21
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:22
Yatsı
22:03

Konya Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Şehir eczanesi
Karatay
Malazgirt eczanesi
Selcuklu
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Yeni sağlam eczanesi
Bozkir
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Hastanenin içinde gazlı bez unuttuğunu söyledi! “Tuvaletimi yaparken...”

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.