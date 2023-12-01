Sahte evlilikle vatandaşlık veren şebekeye dair yeni detaylar ortaya çıktı

Şebekede 4 nikah memuru ile Fas ve Suriye kökenli organizatörlerin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul’da yapılan operasyonda, usulsüz yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan, yabancıların başvuruda bulunmalarını sağlayan ve bundan yüksek düzeyde haksız gelir elde ettikleri tespit edilen, aralarında 4 nikah memuru ile aracılar, şirket sahipleri, danışmanlık çalışanları, tercümanlar ve organizatörlerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonun detaylarına ulaşıldı.

4 NİKAH MEMURU İLE FAS VE SURİYE KÖKENLİ ORGANİZATÖRLER

Soruşturmada gözaltına alınıp mahkemeye gönderilen şebekenin kilit isimleri belli oldu. Nikah memuru Osman Şener K., Ferdi B., Eyüp Y. ve Mustafa K.’nin Türkiye’de kaçak olarak yaşayan yabancı uyruklu kişilerden aldıkları usulsüz düzenlenen evraklarla para karşılığında nikah kıydıkları anlaşıldı. Danışmanlık şirketi sahipleri Murat E., Yıldız U., Remzi B., Fas uyruklu Lamyaa G., Suriye asıllı Fares A., Fas kökenli Naıma B.’nin danışmanlık şirketi sahibi adı altında sahte evlilik işlemlerini organize ettikleri belirlendi. Şebeke içinde “tercüman” olarak faaliyet gösteren Metin D.’nin ise yabancılar ile Türkler arasındaki işlemlerde tercümanlık yaptığı kaydedildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kısa, uzun, aile, öğrenci ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleriyle, bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 270 euro, bin 440 dolar, 930 sterlin ve 80 bin lira nakit para ele geçirilmişti.

