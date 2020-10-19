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Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.10.2020 09:26 | Son Güncelleme

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Simav’da ürettiği sahte ve kaçak alkolün satışını yapan şahsı suçüstü yakaladı.

Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Simav’da ürettiği sahte ve kaçak alkolün satışını yapan şahsı suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda 12,5 litre alkol ele geçirilirken şüpheli, mevcutlu olarak Simav Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahte ve kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda Kütahya’nın Simav ilçesi Akdağ beldesinde bir şahsın sahte ve kaçak alkol üretimi yaparak sattığı tespit edildi.
Simav-Naşa Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla sahte alkol satışı yaparken suçüstü yakalandı.
Şahsın araba, iş yeri ve evinde yapılan aramalarda 1,5 litre sahte rakı, 5 litre sahte votka, sahte içki yapımında kullanılan 6 litre etil alkol olmak üzere toplam 12,5 litre alkol ele geçirildi.
Şüpheli S.B., mevcutlu olarak Simav Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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Merkez
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Hayat Eczanesi
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Derman Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
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