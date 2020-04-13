YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Sahte ihbarla çağrılan polislere sürpriz kutlama

Sahte ihbarla çağrılan polislere sürpriz kutlama

OSMANİYE HABERLERİ  | 13.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Osmaniye'de "kavga çıktı" ihbarıyla polisi arayan mahalleli, gelen ekipleri alkışlarla karşılayarak pasta ikram etti

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de kavga çıktı ihbarıyla polisi arayan mahalleliler, gelen ekipleri alkışlarla karşılayarak pasta ikram etti, hatıra fotoğrafı çektirdi

Alibekirli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte vatandaşların isteklerini evlerine kadar gelerek karşılayan polislere teşekkür etmek için mahallede kavga çıktığını ihbar ederek, ekip istedi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekiplerini alkışlarla karşılayan vatandaşlar, polislere pasta ve içecek ikram etti, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi,

Sürpriz kutlamayı organize eden Sümeyye Çatalbaş, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Ülkemiz koronavirüs gibi ciddi bir sorunla uğraşıyor. Sağlık çalışanlarımız gibi emniyet güçlerimiz de bu süreçte bizlerin her türlü yardımımıza koşuyor. Geçen hafta da Polis Haftası idi. Bu sebeple bir nebze de olsa onlara moral vermek ve destek olmak istedik. Onlara güzel bir sürpriz hazırladık." diye konuştu.

Yapılan kutlama karşısında şaşıran ekipler ise vatandaşlara teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
Anahtar Kelimeler:
Mahalle sakinleri Osmaniye Polise pasta sürpriz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Boş sokakların keyfini çıkarıyorlar

Boş sokakların keyfini çıkarıyorlar

Osmaniye Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:56
Öğle
12:41
İkindi
16:20
Akşam
19:15
Yatsı
20:34

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Cadde Park Avm Özlen Eczanesi
Merkez
Çukurova Eczanesi
Merkez
Nagihan Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Kadirli
Umut Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Konuk Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İş Adamı Bigutay Deligöz: “Korona virüs ekonomimize diz çöktüremez”

İş Adamı Bigutay Deligöz: “Korona virüs ekonomimize diz çöktüremez”

Kadirli'de Baz Istasyonu Tepkisi

Kadirli'de Baz Istasyonu Tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.