YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Sahte para çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı kararı

Sahte para çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı kararı

22.11.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de sahte paraları piyasaya süren şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.

Sahte para çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı kararı

Mersin’de sahte paraları piyasaya süren şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 16 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirilirken, şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasa sürdükleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren şahısları takibe aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte paralarla alışveriş yaptıkları, bu şekilde piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte para sürdüklerini belirledi.

Ekipler ayrıca şüphelilerin banka ATM’lerine de sahte para yatırdıklarını, paraların ATM’de bile anlaşılmayacak şekilde kaliteli olduğunu tespit etti. Bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslere tek tek girilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de ikinci çocuk sokağı açıldıMersin’de ikinci çocuk sokağı açıldı
Iğdır'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri dron ile görüntülendiIğdır'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri dron ile görüntülendi
Sivas'ta dağcılar Tecer Dağları'na tırmandıSivas'ta dağcılar Tecer Dağları'na tırmandı
Anahtar Kelimeler:
sahte para

Mersin Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
12:33
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:54
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.