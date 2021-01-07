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Sahte para ile alışveriş yapıyordu, yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 07.01.2021 22:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde alışveriş yaparak piyasaya sahte para süren bir kişi polisin operasyonu ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, sahte kimlikle İ.U.

Sahte para ile alışveriş yapıyordu, yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde alışveriş yaparak piyasaya sahte para süren bir kişi polisin operasyonu ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, sahte kimlikle İ.U. isimli şahıs sahte parayla, Çine Kapalı Pazaryeri’nde birkaç işletmeden alışveriş yaptı. Sahte 100 TL ile alışveriş yapmaya çalışan İ.U.’yu, pazarcı esnafı polise şikayet etti. Polis ekipleri vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda İ.U.’yu gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3 bin 800 TL sahte banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

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