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Sahte para ile cep telefonu ticareti yapan zanlılar yakalandı

ANKARA HABERLERİ  | 17.09.2020 08:01 | Son Güncelleme

Sahte para ile cep telefonu ticareti yapan zanlılar yakalandı

Başkentte bastıkları sahte para ile bir internet sitesi üzerinden aldıkları cep telefonlarını satarak gelir elde eden 4 zanlıdan 3'ü yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliğince, bastıkları sahte para ile bir internet sitesi üzerinden cep telefonu alan ve daha sonra bunları satarak gelir elde ettikleri belirlenen Ö.Y ve .İ.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, zanlıların bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden pazarlık sonucu satıcılarla anlaşarak sahte para karşılığında aldıkları cep telefonlarını, telefonculara satıp nakite dönüştürerek menfaat temin ettikleri belirlendi.

Zanlıların M.K. ve M.S. isimli kişiler ile irtibatlı olarak bu yolla piyasaya sahte para sürdükleri, ayrıca yine sosyal medya üzerinde sahte para almak isteyen şahıslarla irtibat kurdukları tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası Ankara merkezli İstanbul ve Konya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 600 liralık sahte banknot ve 64 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlıların işlemlerinin sürdüğü, firari bir zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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