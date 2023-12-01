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Sahte sağlık raporunda “joker” çetesi çökertildi

01.12.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişilerin yerlerine “joker” diye tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete, yapılan operasyonla çökertildi.

Aydın ve Afyonkarahisar’da yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlıkları olmayan kişilerin yerlerine “joker” olarak tabir edilen kişileri sokarak, çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu almasını sağlayan, bu raporlarla ilgili kurumlara müracaat edip, engelli indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı alan ve bundan haksız çıkar sağlandığı bilgisi üzerine 3 ay önce şüphelileri takibe aldı. Yapılan 3 aylık çalışma sonucu dün sabah saatlerinde Aydın ve Afyonkarahisar illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda E.U., B.M., H.Y., A.T., D.C., N.U., A.S., A.A, S.Y, A.Y., E.Ö., G.B., M.C., H.Ç. ve M.A. isimli 15 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan N.U., A.T., D.C. ve M.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2’si kadın 11 şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde Aydın Adliyesi’ne getirilen şüphelilerin yakınları ise adliye önünde gözyaşı dökerken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlıların işlemleri devam ediyor.

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