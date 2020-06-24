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Sahte savcı jandarmaya takıldı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 24.06.2020 20:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı bir vatandaşın parasını alan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesin Keklikoluk Mahallesinde yaşandı.

Sahte savcı jandarmaya takıldı

Kahramanmaraş’ta kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı bir vatandaşın parasını alan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesin Keklikoluk Mahallesinde yaşandı. Bölgeye ticari bir taksi ile gelen şahıs, mahallede ikamet eden K.D’nin (80) yanına geldi. Kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamın 26 bin lirasını alarak kayıplara karıştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipler, U.D ve A.S’yi Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte savcı jandarmaya takıldı

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