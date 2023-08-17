Sahtekar İkili (Queenpins) filmi konusu ve oyuncuları: Sahtekar İkili (Queenpins) konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam Star'da!

Sahtekar İkili (Queenpins) filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2018 yılı yapımlı Sahtekar İkili filmi, Connie ile Jojo'nun hikayesini konu alıyor. Amerikan yapımı filmin kadrosunda ise Kristen Bell ve Kirby gibi oyuncular yer alıyor. İşte Sahtekar İkili filmi konusu, oyuncuları ve 17 Ağustos Star TV yayın akışı...

SAHTEKAR İKİLİ FİLMİ KONUSU

Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler. Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.

SAHTEKAR İKİLİ OYUNCULARI

Kristen Bell - Connie Janikowski

Paul Walter Hauser - Ken Miller

Bebe Rexha - Tempe Tina

Eduardo Franco - Greg

Kirby Howell-Baptiste - Jojo Johnson

Vince Vaughn - Simon Kilmurry

Joel McHale - Rick Kaminski

Ross Kimball - SWAT Ajanı

Ilia Isorelys Paulino - Rosa

Paul Rust - Albert Anderson

Annie Mumolo - Crystal

Stephen Root - Ajan Flanagan

Jack McBrayer - Ajan Park

Marc Evan Jackson - Dr. Girard

Garrett Wareing - Money

Nick Cassavetes - Pain

Dayo Okeniyi - Earl

Leonard Robinson - Barry

17 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Sahtekar İkili

21:45 Soygun

