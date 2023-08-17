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Sahtekar İkili (Queenpins) filmi konusu ve oyuncuları: Sahtekar İkili (Queenpins) konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam Star'da!

17.08.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahtekar İkili (Queenpins) filmi konusu ve oyuncuları, filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla araştırılmaya başlandı. Aron Gaudet ve Gita Pullapilly'nin yönetmeliğini üstlendiği film, bu akşam saat 20.00'de StarTV'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Sahtekar İkili (Queenpins) konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam Star'da!

Sahtekar İkili (Queenpins) filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2018 yılı yapımlı Sahtekar İkili filmi, Connie ile Jojo'nun hikayesini konu alıyor. Amerikan yapımı filmin kadrosunda ise Kristen Bell ve Kirby gibi oyuncular yer alıyor. İşte Sahtekar İkili filmi konusu, oyuncuları ve 17 Ağustos Star TV yayın akışı...

SAHTEKAR İKİLİ FİLMİ KONUSU

Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler. Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.

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SAHTEKAR İKİLİ OYUNCULARI

Kristen Bell - Connie Janikowski
Paul Walter Hauser - Ken Miller
Bebe Rexha - Tempe Tina
Eduardo Franco - Greg
Kirby Howell-Baptiste - Jojo Johnson
Vince Vaughn - Simon Kilmurry
Joel McHale - Rick Kaminski
Ross Kimball - SWAT Ajanı
Ilia Isorelys Paulino - Rosa
Paul Rust - Albert Anderson
Annie Mumolo - Crystal
Stephen Root - Ajan Flanagan
Jack McBrayer - Ajan Park
Marc Evan Jackson - Dr. Girard
Garrett Wareing - Money
Nick Cassavetes - Pain
Dayo Okeniyi - Earl
Leonard Robinson - Barry

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17 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Sahtekar İkili

21:45 Soygun

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