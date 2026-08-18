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Tesettüre girip kendi markasını kurmuştu! Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ tesettürden çıktı

Bir döneme damga vuran ancak RTÜK engeline takılan Kısmetse Olur, yıllar sonra YouTube'da Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı. Yarışmada ünlenen Yaren Dağ, programın ardından tesettüre girip kendi markasını kurmuştu. Yaren Dağ yeniden açıldığını duyurdu.

Tesettüre girip kendi markasını kurmuştu! Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ tesettürden çıktı
Öznur Yaslı İkier

Evlilik programlarının RTÜK tarafından kaldırılmasıyla birlikte birkaç yıl yayınlanmayan Kısmetse Olur, daha sonra Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla YouTube üzerinden yayınlanmıştı.

Programın dikkat çeken isimlerinden biri de Yaren Dağ olmuştu. Kısa sürede popülerlik kazanan Yaren, yarışmanın ardından tesettüre girip kendi markasını kurmuştu.

Tesettüre girip kendi markasını kurmuştu! Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ tesettürden çıktı 1

Sosyal medya hesabındaki eski fotoğraflarını silen Dağ, değişimini “Buyrunuz yeni Yaren” notuyla paylaşmıştı.

Tesettüre girip kendi markasını kurmuştu! Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ tesettürden çıktı 2

# 'AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM'
Aradan geçen sürenin ardından Yaren Dağ bu kez tesettürü bırakmasıyla gündeme geldi. Fenomen ismin yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Dağ "Açıklama yapmayacağım sizi çok seviyorum" paylaşımını yaptı.

Tesettüre girip kendi markasını kurmuştu! Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ tesettürden çıktı 3

Dağ, sosyal medya hesabındaki tüm eski fotoğraflarını geri yükledi.

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Kısmetse Olur yarışma programı Kısmetse Olur Yaren Dağ
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