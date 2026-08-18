Tesettüre girip kendi markasını kurmuştu! Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ tesettürden çıktı

Evlilik programlarının RTÜK tarafından kaldırılmasıyla birlikte birkaç yıl yayınlanmayan Kısmetse Olur, daha sonra Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla YouTube üzerinden yayınlanmıştı.

Programın dikkat çeken isimlerinden biri de Yaren Dağ olmuştu. Kısa sürede popülerlik kazanan Yaren, yarışmanın ardından tesettüre girip kendi markasını kurmuştu.

Sosyal medya hesabındaki eski fotoğraflarını silen Dağ, değişimini “Buyrunuz yeni Yaren” notuyla paylaşmıştı.

# 'AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM'

Aradan geçen sürenin ardından Yaren Dağ bu kez tesettürü bırakmasıyla gündeme geldi. Fenomen ismin yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Dağ "Açıklama yapmayacağım sizi çok seviyorum" paylaşımını yaptı.

Dağ, sosyal medya hesabındaki tüm eski fotoğraflarını geri yükledi.