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Sahur bereketi Tepebaşı’nda

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.05.2020 13:57 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, Ramazan Ayı süresince oruç tutan vatandaşların coşkusunu paylaşarak geleneksel Ramazan davulu ve maniler ile evlere konuk oluyor.Tepebaşı Belediyesi, Ramazan Ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği uygulama ile vatandaşların Ramazan sevincine ortak oluyor.

Sahur bereketi Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi, Ramazan Ayı süresince oruç tutan vatandaşların coşkusunu paylaşarak geleneksel Ramazan davulu ve maniler ile evlere konuk oluyor.
Tepebaşı Belediyesi, Ramazan Ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği uygulama ile vatandaşların Ramazan sevincine ortak oluyor. Tepebaşı Belediyesi, her gün ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra evlerinde izolasyon halinde bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına sıcak yemek ulaştırmaya devam ederken, ilçe genelinde ilaçlama, temizlik, sokak hayvanlarının beslenmesi gibi faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren Tepebaşı Belediyesi, Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan davul ve maniler eşliğinde sahura uyanma geleneği konusunda ise bir uygulama hayata geçirdi. Uygulama kapsamında ekipler, sahur vaktinde ses sitemleri kurulan araçlarla vatandaşları sahur için uyandırıyor. Ramazan davuluna eşlik eden geleneksel Ramazan manileri de Eskişehirlilerden beğeni topluyor. Sokaklarında ekipleri gören vatandaşlar, evlerinin camlarına ve balkonlarına çıkarak alkışlarla verilen hizmetten duydukları memnuniyetlerini ifade ediyor.
Vatandaşlardan gelen talep üzerine Esentepe, Sütlüce, Şirintepe, Yeşiltepe, Çamlıca ve Sazova Mahallelerinde başlayan uygulamayla mahalle sakinleri, telefonları ile manileri kaydederek sosyal medyadan da paylaşıyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Ramazan geleneklerinin unutulmaması için gerçekleştirilen çalışmanın, Ramazan süresince devam edeceğini ifade etti.

Sahur bereketi Tepebaşı’nda

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