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Şair Çarboğa’ya Azerbaycan ve Türksoy’dan Ödül

16.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Şair Çarboğa’ya Azerbaycan ve Türksoy’dan Ödül

Şair Kenan Çarboğa’ya Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından ’Dede Korkut Madalyası ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi teşekkür mektubu’ takdim edildi.Türk Dünyası’nın bilge şahsiyeti Dede Korkut hikâyelerinin şiirsel dilde anlatıldığı ve TÜRKSOY’un katkılarıyla yayımlanan “Korkutname” eserinin müellifi şair Kenan Çarboğa ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Ankara’da bir araya geldi.

Şair Kenan Çarboğa’ya Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından ’Dede Korkut Madalyası ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi teşekkür mektubu’ takdim edildi.
Türk Dünyası’nın bilge şahsiyeti Dede Korkut hikâyelerinin şiirsel dilde anlatıldığı ve TÜRKSOY’un katkılarıyla yayımlanan “Korkutname” eserinin müellifi şair Kenan Çarboğa ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Ankara’da bir araya geldi. Genel Sekreterlik binasında yapılan görüşmede Kaseinov, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Kültür Komisyon Başkanı Prof. Dr. Genire Paşayeva’nın, Azerbaycan’ın 30 yıla yakın ermeni işgali altında kalan topraklarının azatlığı uğruna yaptığı savaş sırasında Azerbaycan’a verdiği destek ve Türk ülke ve toplulukları arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi yönündeki çalışmalarından dolayı Kenan Çarboğa’ya gönderdiği teşekkür mektubunu Paşayeva adına Çarboğa’ya takdim etti.
Görüşmede, yazdığı “Korkutname” eseriyle Dede Korkut’un edebi mirasının anlaşılır bir dil ile şiir dizelerine dönüştürerek günümüz okurlarına ulaştıran şair Çarboğa’ya bir daha teşekkürlerini ileten Kaseinov, yapılan çalışmayla bu kültür hazinesinin genç kuşaklar için eşsiz bir kaynak olduğunu vurguladı. Genel Sekreter Düsen Kaseinov, başta “Korkutname” eseri olmak üzere Türk Dünyasına yönelik yaptığı değerli çalışmalar nedeniyle Kenan Çarboğa’ya TÜRKSOY’un hazırladığı “Dede Korkut Madalyası”nı takdim etti.

Şair Çarboğa’ya Azerbaycan ve Türksoy’dan Ödül

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