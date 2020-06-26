“Şair Ceketli Çocuk” anıldı

Maltepe Belediyesi, Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi, “Şair Ceketli Çocuk” Kâzım Koyuncu’yu 15. ölüm yıl dönümünde düzenlediği programla andı. Belgesel yapımcısı-gazeteci Nebil Özgentürk’ün hazırlayıp sunduğu “Sanat Duvarları Aşar” isimli program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın youtube kanalından ve instagram hesabından canlı yayımlandı. Yayına Kâzım Koyuncu’nun kardeşi, müzisyen Niyazi Koyuncu konuk oldu. Kâzım Koyuncu’nun, çok samimi, olağanüstü bir adam olduğuna değinen Niyazi Koyuncu, “Ağabeyim, müzisyen olmasaydı bir sinemacı ya da bir tiyatrocu, yazar olsaydı da çok sevilebilirdi çünkü inandığı her şeyi yapabilen, emek veren olağanüstü bir adamdı. Sadece ağabeyim değildi. Öyle arkadaşlarla tanışıyorum ki bana Kâzım Ağabey dediklerinde onları küçük kardeşim olarak görüyorum. Ağabeyim bütün evlerde var. Yozgat’ta, Diyarbakır’da, İzmir’de evlerde Kâzım şarkısı çalışıyor. Kâzım Koyuncu deyince samimiyet çıkıyor karşıma. Tertemiz yüzü, gülümsemesi çıkıyor. Babam Cavit Koyuncu ‘Kâzım hiç çocuk olmadı. Beni çok etkilemiştir. Hep kocaman bir adamdı.’ derdi” diye konuştu. Babasının Artvin Hopa için, ülke için çok değerli bir insan olduğuna değinen Niyazi Koyuncu, “Babamızdan bu vicdanı aldık. Biz herkesi seviyoruz. Kimseyi ötekileştirmedik. Ağabeyim sanatıyla bunu herkese gösterdi” dedi.