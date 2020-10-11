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Şair Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şiirleriyle tanınan Dursun Ali Erzincanlı’yı Şanlıurfalılarla buluşturdu.Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Açık Hava Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen ’Şanlıurfa Edebiyat Günleri’nin bu haftaki konuğu, Türkiye’nin yakından tanıdığı Şair Dursun Ali Erzincanlı oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şiirleriyle tanınan Dursun Ali Erzincanlı’yı Şanlıurfalılarla buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Açık Hava Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen ’Şanlıurfa Edebiyat Günleri’nin bu haftaki konuğu, Türkiye’nin yakından tanıdığı Şair Dursun Ali Erzincanlı oldu. Şanlıurfa Müzesi önünde, yeni normalleşmeye uygun olarak düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel şiirlerini seslendiren Şair Dursun Ali Erzincanlı, gecede dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Gecede şiirlerini Urfalılar için seslendiren Dursun Ali Erzincanlı, Şanlıurfalılardan büyük alkış aldı. Peygamber Şehri Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erzincanlı, kendisini kente davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.
Programın sonunda sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Şair Erzincanlı’yı tebrik ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel geceye katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diyerek kendisine hediye takdim etti.

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