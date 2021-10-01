Şair ve yazar Nurullah Genç, Adana'da "Cevizin Kabuğunu Kırmak" başlıklı konferans verdi

Şair, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç, Adana'da "Cevizin Kabuğunu Kırmak" başlıklı konferans verdi.

Genç, Eğitim Bir-Sen Adana Temsilciliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Evliya Çelebi Turizm Otelcilik Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, "hikmet", "ilim" ve "irfan" gibi müthiş medeniyet kavramlarına sahip olduklarını söyledi.

Kıssadan hisse diye birçok ibretlik hikayeden dersler çıkarılması gerektiğini belirten Genç, “Kıssadan hisse, cevizin altındaki hakikattir. Bir kıssa anlatılır ve o kısadan dersler çıkarılır. Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkan muhteşem kıssalar vardır. Sembolleştirilmiş teşbih ile ifade edilme halidir." diye konuştu.

Tarihte geçen bazı hikayeleri anlatan Genç, "Kabukları kırıp özüne inemezseniz, hayatı, insanlığı, bugünü, yarını, geleceği, öz değeri ve hakikati kavramada zorlanırsınız. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmek gerekiyor. Bu da kolay olmuyor, büyük bir mücadele gerekiyor. Okumayı, öğrenmeyi, tefekkür etmeyi, öğretmeyi, düşünmeyi, meşgul olmayı, merak etmeyi, çaba göstermeyi, bir davayı dava edebilmeyi gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Genç, geleceğe yön veren ve düşünen insanlara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekte köleler düşünemez. Hakikate köleler akıl edemez. Onlar sadece kabukta yaşarlar. Özü bilmezler ve öze asla ve asla inemezler. Onlar annelerini, babalarını, geçmişlerini, geleceklerini, bugünlerini kavrayamazlar. Onlar tamamen kabukta dolaşırlar. Bir de sadece düşünenler, hiçbir şey yapmayanlar, bir şey üretemeyenler, sadece hayalperest olarak dünyada kalıp ve gidenler var. Aynen filozofun dediği gibi, ben sadece düşünüyorum, yapmayı başkalarına bıraktım."

