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Şairden mantı ziyafeti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Eskişehirli şair Caner Şahin, corona virüs nedeniyle evde kaldığı günlerde artık mantı yapmayı öğrendiğini, eşine birçok konuda yardım yaptığını anlattı.Eşine sürpriz yapan Caner Şahin evde her gün birbirinden güzel yemekler yaptığını söylüyor.

Şairden mantı ziyafeti

Eskişehirli şair Caner Şahin, corona virüs nedeniyle evde kaldığı günlerde artık mantı yapmayı öğrendiğini, eşine birçok konuda yardım yaptığını anlattı.
Eşine sürpriz yapan Caner Şahin evde her gün birbirinden güzel yemekler yaptığını söylüyor. Daha önceleri ahçılık deneyimi de olduğunu söyleyen Caner, evlilik denen kurumda bazen bu gibi sürprizlerin evlilikleri daha da sağlamlaştırdığını sözlerine ekledi. Mutfağın elbette kadına ait oluğunu, ancak bazen erkeğinde mutfağa girmesinde sakınca olmadığını belirten Şahin, evde ayrıca bazen temizlik bazen de perde takma gibi ufak işlere de yardım ettiğini söyledi.
Şair Caner Şahin’in bu güne kadar basılı dört kitabı bulunduğunu, evde kalma olayından sonra beşinci kitabını da yayımlayacağını sözlerine ekledi. Ayrıca sosyal medyada hayranlarıyla buluşan şiar, birbirinden güzel şiirleriyle insanlara moral vermekten mutlu olduğunu söyleoi.

Şairden mantı ziyafeti

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