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SAK-E İzmir’den döndü

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) de bölgeye intikal etmişti.

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) de bölgeye intikal etmişti. Yılmaz Erbek Apartmanı’nda görev alan SAK-E, çalışmaların tamamlanmasının ardından Sultangazi’ye döndü.
İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Deprem sonrasında enkazdakilere ulaşmak için arama-kurtarma çalışması başlatılmış, Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) de çalışmalara katılmak için İzmir’e doğru yola çıkmıştı.

SAK-E Yılmaz Erbek Apartmanı’nda
SAK-E, depremin etkisiyle üç katı çökerek yan yatan Yılmaz Erbek apartmanındaki arama-kurtarma çalışmaları katıldı. Binanın yıkılmaması için 3 iş makinesinin desteklediği Yılmaz Erbek apartmanında görev alan SAK-E, enkazdakileri kurtarmak için canla başla çalıştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de kurtarıldığı Yılmaz Erbek apartmanında çalışmalar tamamlandı. SAK-E de çalışmaların sonra ermesinin ardından Sultangazi’ye dönüş yaptı.
SAK-E’yi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun karşıladı. Başkan Dursun, SAK-E ekibine çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Başkan Dursun, “İzmir’de meydana gelen deprem, hepimizi derinden üzdü. 83 milyon tek yürek olarak, nefeslerimizi tutarak arama çalışmalarını takip ettik. Geçtiğimiz sene kurduğumuz Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimiz (SAK-E) de günlerdir deprem bölgesindeydi. Onlar, yorgunluğa, uykusuzluğa aldırmadan enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için seferber oldular. SAK-E başta olmak üzere, arama-kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.

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