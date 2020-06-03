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SAK Timi 12 ilde görev yapıyor

ADANA HABERLERİ  | 03.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Adana’da geçen yıl kurulan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) kısa sürede birçok başarılı çalışmaya imza attı.Jandarma Sorumluluk bölgesinde meydana gelen doğal afetler, sel, su baskınları ve kaybolma olaylarına müdahale etmek üzere Adana İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Sualtı Arama ve Kurtarma Timi) Ağustos-2019’dan itibaren 6 personel ile görevine başladı.Adana ile birlikte Mersin, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Gaziantep’i kapsayan bölgeden sorumlu SAK Timi bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya katıldı.SAK Timi’nin gerçekleştiriği çalışmalardan bazıları şöyle:5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’nin Uzunçayır Baraj gölünde kaybolan üniversite öğrencisinin 20 gün süre ile aranmasına katıldı.6 Nisan 2020 tarihinde Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesinde Ceyhan Nehrinde kaybolan 61 yaşındaki şahsın, 15 Mayıs 2020 tarihinde 9 gün sonra cansız bedeninin bulunmasını sağladı.20 Mayıs 2020 tarihinde Ceyhan ilçesi Elmagölü Mahallesinde sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki bir çocuğu, 23 Mayıs 2020 tarihinde 3 gün sonra cansız bedeninin bulunmasını sağladı.Son olarak 26 Mart 2020 tarihinde Ceyhan ilçe merkezinde bulunan Ceyhan Nehri üzerindeki köprüden atlayarak intihar eden şahsın cansız bedeni 24 Mayıs 2020 tarihinde 58 gün sonra Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesinde bulunan Misis Köprüsünün ayaklarında ağaç ve çöp yığınlarının arasında cansız bedeninin bulunarak çıkartılmasını sağladı.

Adana’da geçen yıl kurulan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) kısa sürede birçok başarılı çalışmaya imza attı.
Jandarma Sorumluluk bölgesinde meydana gelen doğal afetler, sel, su baskınları ve kaybolma olaylarına müdahale etmek üzere Adana İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Sualtı Arama ve Kurtarma Timi) Ağustos-2019’dan itibaren 6 personel ile görevine başladı.
Adana ile birlikte Mersin, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Gaziantep’i kapsayan bölgeden sorumlu SAK Timi bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya katıldı.
SAK Timi’nin gerçekleştiriği çalışmalardan bazıları şöyle:
5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’nin Uzunçayır Baraj gölünde kaybolan üniversite öğrencisinin 20 gün süre ile aranmasına katıldı.
6 Nisan 2020 tarihinde Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesinde Ceyhan Nehrinde kaybolan 61 yaşındaki şahsın, 15 Mayıs 2020 tarihinde 9 gün sonra cansız bedeninin bulunmasını sağladı.
20 Mayıs 2020 tarihinde Ceyhan ilçesi Elmagölü Mahallesinde sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki bir çocuğu, 23 Mayıs 2020 tarihinde 3 gün sonra cansız bedeninin bulunmasını sağladı.
Son olarak 26 Mart 2020 tarihinde Ceyhan ilçe merkezinde bulunan Ceyhan Nehri üzerindeki köprüden atlayarak intihar eden şahsın cansız bedeni 24 Mayıs 2020 tarihinde 58 gün sonra Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesinde bulunan Misis Köprüsünün ayaklarında ağaç ve çöp yığınlarının arasında cansız bedeninin bulunarak çıkartılmasını sağladı.

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