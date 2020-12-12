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Sakar geçidinde görüş 5 metreye düştü

MUĞLA HABERLERİ  | 12.12.2020 15:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağış ve fırtına uyarısının yapıldığı Muğla’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış devam ediyor.Yağış nedeniyle özellikle 10 kilometre uzunluğundaki Sakartepe rampasında yoğun sis oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağış ve fırtına uyarısının yapıldığı Muğla’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış devam ediyor.
Yağış nedeniyle özellikle 10 kilometre uzunluğundaki Sakartepe rampasında yoğun sis oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin sadece izinli araçların yola çıkması sonucu Sakartepe rampasında fazla araç yoğunluğu yaşanmadı.
Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Kızılağaç-Akyaka kavşağı arasındaki Sakartepe rampasında izin belgesi olan araçlar sis nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşadı.

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