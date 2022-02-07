YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor

Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor

07.02.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor

Beyşehir Gölü'nün bir süre yüzeyinin donarak buz tutması, göl kıyılarında yaşayan su kuşlarını da olumsuz etkiledi.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yılın 365 günü yaşam süren ve en fazla popülasyona sahip türlerinden olan sakar mekeler, gölün donması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Gölün tamamen buz kütleleriyle kaplanması üzerine yiyecek bulmakta güçlük yaşayan sakar mekeler, hareketleriyle buz tutmasını önlemeye çalıştıkları dar bir alanda yaşam mücadelesi veriyor.

Sakar mekelerin, buz tutmasını önledikleri bu dar alanda sürü halinde yüzmesi havadan da görüntülendi. Göl sularında sürüler halinde gözlenen yüzlerce sakar mekeden bazılarının da buz kütlelerinin üzerine çıktığı görüldü.

Gövdesi siyah, gagası ve alnı beyaz olan sakar sakar mekeler, genelde çevresi sazlıklarla kaplı sığ göllerde yaygın olarak görülüyor ve su bitkileriyle, bazen de böceklerle besleniyor.

Gölün donmadığı zamanlarda kıyılara kadar gelen ve vatandaşların da ekmek parçaları atarak beslediği sakar mekeler, dalarak ya da su yüzeyinden besinlerini topluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyorAyakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyor
Güney Kore'de en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildiGüney Kore'de en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi
Derya Büyükuncu daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırıldıDerya Büyükuncu daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:42
Öğle
13:09
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:43
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Eski aşkla pişti! "Selam verdim..."

Eski aşkla pişti! "Selam verdim..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.