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Sakar rampasında görüş mesafesi düştü

MUĞLA HABERLERİ  | 10.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Turizm merkezleri Marmaris ve Fethiye’nin tek geçiş noktası olan Sakartepe rampasında sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Sakartepe rampasında öğle saatlerinde yoğun bir sis çökmesi yaşandı.

Sakar rampasında görüş mesafesi düştü

Turizm merkezleri Marmaris ve Fethiye’nin tek geçiş noktası olan Sakartepe rampasında sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Sakartepe rampasında öğle saatlerinde yoğun bir sis çökmesi yaşandı. Rampa çıkan ve inen sürücüler yoğun sis nedeniyle sıkıntı yaşarken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Yoğun trafik akışının yaşandığı Sakartepe rampası çok sayıda viraj ve sürücülerin de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iniş ve çıkışlarda daha dikkatli seyretmeleri dikkat çekti.

Sakar rampasında görüş mesafesi düştü

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