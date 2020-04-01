YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

Ula-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sakartepe rampası inişinde Akyaka kavşağına gelmeden önceki son virajda seyir halinde olan nakliyat firmasına ait Bülent Boz yönetimindeki 77 AL 779 plakalı kamyon keskin virajı alamayınca önünde seyir halinde olan Cenk Ceylan yönetimindeki 48 YU 791 plakalı otomobilin üzerinden geçerek yan yattı.Kazanın Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Ula İtfaiye Grup amirliği ekipleri, 112 ambulansı, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Ula-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sakartepe rampası inişinde Akyaka kavşağına gelmeden önceki son virajda seyir halinde olan nakliyat firmasına ait Bülent Boz yönetimindeki 77 AL 779 plakalı kamyon keskin virajı alamayınca önünde seyir halinde olan Cenk Ceylan yönetimindeki 48 YU 791 plakalı otomobilin üzerinden geçerek yan yattı.
Kazanın Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Ula İtfaiye Grup amirliği ekipleri, 112 ambulansı, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyon şoförü Bülent Boz, kamyon içinde yolcu olarak bulunan Onur Kendir, Anıl Kaya ve Gökhan Karadeniz yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından 112 ambulansına teslim edimdi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Muğla Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:45
Öğle
13:15
İkindi
16:49
Akşam
19:36
Yatsı
20:52

Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Daş Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Türkbükü Eczanesi
Bodrum
Karaman Eczanesi
Datca
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Muğla’da 11 ilçede sağlık çalışanlarına ücretsiz servis

Muğla’da 11 ilçede sağlık çalışanlarına ücretsiz servis

Büyükşehir taksileri dezenfekte etti

Büyükşehir taksileri dezenfekte etti

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.