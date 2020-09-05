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Sakar rampasında zincirleme kaza

MUĞLA HABERLERİ  | 05.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

Muğla’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanma olmadı.

Muğla’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanma olmadı. Kaza sonrası Sakartepe rampası ilk viraj uzun süre trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Akif Budak yönetimindeki 22 HY 268 plakalı kamyon Sakartepe rampasının ilk virajına geldiğinde şoförün iddiasına göre fireni boşaldı. Fireni boşalan kamyon önünde seyreden Melik Bapun yönetimindeki 34 FA 8756 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile arkadan gelen
İnan Özçelik yönetimindeki 48 J 3119 otomobil, Sütcü Güven yönetimindeki 65 AAR 267 otomobil, Adnan Çavuşoğlu yönetimindeki 34 LV 2237 doblo ile Ali Karadeniz yönetimindeki 26 SA 949 otomobil de kazaya karıştı.
Kazada yaralanan olmazken, yol trafiğe tamamen kapandı. Kamyonun yolu kapattığı kazada yaklaşık 2 kilometreye yakın araç kuyruğu oluştu. Fethiye ve Marmaris istikametine gidecek araçlar uzun süre trafikte beklerken, kamyonun çekici tarafından çekilmesinin ardından trafik tek taraflı akışı sağlandı. Tek taraflı ulaşıma açılan trafik sonrası araçlar kontrollü olarak kazanın olduğu bölgeden seyretti.

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