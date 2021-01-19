Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor

Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele devam ediyor.

Kentte dün itibarıyla etkisini kaybeden kar yağışı, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle yerini buzlanmaya bıraktı.

Karayolları ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplı ve buz tutan yolların ulaşımı aksatmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bartın

Bartın'da kar yağışı 4 gündür etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 90, kent merkezinde ise 60 santimetre ölçüldü.

Kent genelinde 60 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Belli güzergahlarda çalışan belediye halk otobüsleri ise zincir takmalarına rağmen yolda kaldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin köy grup yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf edildiğini, şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan yolları temizledi, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de şehrin içme suyu ihtiyacının kesintisiz karşılanması için çalışma gerçekleştirdi.