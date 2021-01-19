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Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor

19.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor

Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele devam ediyor.

Kentte dün itibarıyla etkisini kaybeden kar yağışı, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle yerini buzlanmaya bıraktı.

Karayolları ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplı ve buz tutan yolların ulaşımı aksatmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bartın

Bartın'da kar yağışı 4 gündür etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 90, kent merkezinde ise 60 santimetre ölçüldü.

Kent genelinde 60 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Belli güzergahlarda çalışan belediye halk otobüsleri ise zincir takmalarına rağmen yolda kaldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin köy grup yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf edildiğini, şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan yolları temizledi, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de şehrin içme suyu ihtiyacının kesintisiz karşılanması için çalışma gerçekleştirdi.

Yüksek kesimlerde meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle depolarda bulunan jeneratörlere yakıt takviyesi yapıldı, oluşan arızalara müdahale edildi.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi de yağmur ve kar yağışının ardından arttı.

Kış turizm merkezi Kartepe Samanlı Dağları'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

- Zonguldak

Kentte üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, zincirsiz yola çıkan sürücülere yardımcı oluyor.

Kentin ana yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapılırken, araç geçişine izin verilmeyen Zonguldak-İstanbul kara yolunda ulaşım normale döndü.

- Karabük ve Düzce

Yoğun kar nedeniyle Karabük'te kapanan 106 köy yolundan 81'i ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ilçede 1, Eflani'de 4, Eskipazar'da 4, Ovacık'ta 5, Safranbolu'da 3 ve Yenice'de 8 olmak üzere 25 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de ise 2 gün etkili olan kar yağışında, bazı araçlar kar yığınlarının altında gözükmezken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekiyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 4 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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