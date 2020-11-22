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Sakarya, Bolu, Düzce ve Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yasaklara uyuldu

SAKARYA HABERLERİ  | 22.11.2020 21:15 | Son Güncelleme

Sakarya, Bolu, Düzce ve Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yasaklara uyuldu

Sakarya, Bolu, Düzce ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderilen genelge kapsamında, Sakarya'da uygulamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Saat 20.00'den önce esnaf kepenk kapatırken, vatandaşlar da kısıtlama öncesi evlerine döndü.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar ve Demokrasi meydanları boşaldı.

Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, belediye ekipleri de temizlik çalışması gerçekleştirdi.

- Bolu

Bolu'da vatandaşlar saat 20.00 itibarıyla evlerine çekildi. Kentin en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kentte görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde, sokak ve parklarında denetim gerçekleştirdi.

Dışarıda olanların izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesti.

- Düzce ve Karabük

Düzce ve Karabük'te de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle Düzce'de Anıtpark, belediye meydanı, Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Karabük'te ise Kemal Güneş Caddesi ve kent meydanında sessizlik hakim oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi ilçe Safranbolu'da da vatandaşlar sokakları boşalttı.

Paket servis yapan iş yerleri dışındakilerin kepenk kapattığı görüldü.

Kontrollerini sürdüren kolluk kuvvetleri, sokakta kimsenin bulunmasına izin vermedi.

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