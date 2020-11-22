Sakarya, Bolu, Düzce ve Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yasaklara uyuldu

Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, belediye ekipleri de temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderilen genelge kapsamında, Sakarya'da uygulamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Sakarya, Bolu, Düzce ve Karabük 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

- Düzce ve Karabük

Düzce ve Karabük'te de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle Düzce'de Anıtpark, belediye meydanı, Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Karabük'te ise Kemal Güneş Caddesi ve kent meydanında sessizlik hakim oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi ilçe Safranbolu'da da vatandaşlar sokakları boşalttı.

Paket servis yapan iş yerleri dışındakilerin kepenk kapattığı görüldü.

Kontrollerini sürdüren kolluk kuvvetleri, sokakta kimsenin bulunmasına izin vermedi.

