Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, "Kıta Takımı" statüsü kazandı

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Kıta Takımı "Continental Team" statüsüne yükseltildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun ilk üç yarışı olan Uluslararası GP Belek, Türkiye Şampiyonası 1. Etap ve GP Manavgat yarışlarına katılan bisiklet takımı, 3 altın, 3 gümüş, 1 de bronz madalya elde etti.

Bu başarıların ardından UCI'nin, "Kıta Takımı" statüsü için yapılan başvuruya olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

Yeni statüyle takımın, 20-23 Şubat'ta düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu "Tour Of Antalya" ile nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (Tour of Turkey) katılım hakkı kazandığı belirtildi.

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın açıklamasında ise, "2020 yılına güçlü ve iddialı bir kadroyla başladık. Bu hakla bisiklet takımımız, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışlarında mücadele edecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da sporcularımızdan göndermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

