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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sezon hazırlıklarını sürdürüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 19.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Haziran ayında birinci etap kamp çalışmalarına başlayan Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, yoğun tempoda sürdürdüğü hazırlıklarıyla 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda liderliği hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, haftanın altı günü antrenman yapan takımın, günde ortalama 100 kilometrelik rotada pedal çevirerek şampiyona hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

8 Haziran'da birinci etap kamp çalışmalarına başlandığı aktarılan açıklamada, 6 milli sporcuyla antrenmanlara devam eden takımın hedefinin 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonluğu olduğu kaydedildi.

Milli sporcular Halil İbrahim Doğan, Zeki Kaygısız, Mustafa Sayar, Onur Balkan, Onur Turgut, Emre Yavuz ve Serkan Balkan'ın kampın ilk etabında haftanın 6 günü 100 kilometrelik rotadan oluşan dağ ve yol bisikleti antrenmanlarını gerçekleştirdiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kampın ikinci etabı için Kayseri'ye giderek yüksek irtifa antrenmanları gerçekleştireceğiz ve orada uluslararası yarışmalara katılım sağlayacağız. Kayseri kampından sonra ise yurt dışından aldığımız yarış davetlerine katılarak pedal çevireceğiz. Asıl hedefimiz olan 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'na hazır bir şekilde takımımızı yarıştırmayı hedefliyoruz. Takımın içerisinde hem dağ hem yol bisikleti müsabakalarında şampiyonluklar yaşamış başarılı sporcularımız mevcut. Ayrıca ağustos ayında şehrimizde yapılacak olan Türkiye Yol Şampiyonası var. Dolayısı ile hem Türkiye Yol Şampiyonası hem uluslararası müsabakalar hem de Dünya Şampiyonası'na hazırlıklarımız süratle devam ediyor."

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