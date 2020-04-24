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Sakarya Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başlayacak

SAKARYA HABERLERİ  | 24.04.2020 16:33 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçerek en kısa zamanda üretime geçileceğini duyurdu.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla salgının çıktığı ilk günden itibaren şehrin her noktasında ve ilçesinde Büyükşehir ekipleri yaklaşık 2 buçuk milyon maske dağıtmış, tüm ilçelere, Pazar yerlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ve tüm muhtarlara kadar maskeleri ulaştırmıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçerek en kısa zamanda üretime geçileceğini duyurdu.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla salgının çıktığı ilk günden itibaren şehrin her noktasında ve ilçesinde Büyükşehir ekipleri yaklaşık 2 buçuk milyon maske dağıtmış, tüm ilçelere, Pazar yerlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ve tüm muhtarlara kadar maskeleri ulaştırmıştı. Şimdi ise maske üretimi için gerekli hammadde ve makine parkurunun oluşturulduğu ifade edilerek, Başkan Ekrem Yüce de kısa süre içerisinde maske üretimine başlayacaklarını açıkladı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Koronavirüs salgını hem dünyanın hem de ülkemizin tek gündem maddesi. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gayret sarf ediyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda maske takma zorunluluğu dolayısıyla şehrimizin her noktasında ücretsiz maske dağıtımına başladık. Salgının ilk gününden itibaren yaklaşık 2 buçuk milyona yakın maske dağıttık. Tüm ilçelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, pazar yerlerine ve vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu tüm alanlara maskeleri ulaştırdık” dedi.
Maske üretimi için harekete geçtiklerini belirten Başkan Yüce, “Biz bize yeteriz. Sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu başarı hikayesinin yanı sıra devletimiz, bakanlıklarımız ve yerel yönetimler tüm imkanlarını seferber etti. Bu kapsamda ihtiyacı karşılayacak maske üretimi için harekete geçtik. Maske üretimi için gerekli hammadde ve makine desteğini sağladık. Kısa süre içerisinde maske üretimine başlayacağız. Vatandaşlarımızın bu salgın süresince herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

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